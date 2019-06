Führung auf dem jüdischen Friedhof

Alsbach-Hähnlein.Der Museumsverein Alsbach-Hähnlein bietet am Sonntag, 23. Juni, ab 14 Uhr, eine Führung über den größten jüdischen Landfriedhof Hessens in Alsbach an. Die kulturgeschichtliche Führung versteht sich als Brücke zwischen jüdischer und christlicher Bestattungskultur und zeigt den Besuchern auf, wie man sich einen jüdischen Friedhof – auch ohne hebräische Sprachkenntnisse – selbst erschließen kann. Die Führung ist nicht barrierefreie und dauert circa 1,5 Stunden. Treffpunkt ist das nördliche Tor. Männer werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen. Parkmöglichkeiten sind am benachbarten Einkaufszentrum Pfarrtanne vorhanden. red

