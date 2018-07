Anzeige

Jugenheim.Der private, aber für jedermann zugängliche Schlosspark Seeheim ist derzeit ein Thema in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Der ehemals großherzogliche, 225 Jahre alte englische Landschaftspark soll durch die bessere Hervorhebung seiner klassischen Elemente als Denkmal und für Besucher attraktiver werden.

Professor Karl Listner vom Museumsverein Seeheim-Jugenheim ist ein sehr guter Kenner der Kulturerbe-Stätten in den Ortsteilen der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. In diesem Jahr lädt er wieder ein zu öffentlichen Führungen durch den Park von Schloss Seeheim. Außerdem bietet er Gruppen nach Verabredung geführte Spaziergänge an (Kontakt per E-Mail: info@museum-bergstrasse.de). Die nächste öffentliche Führung ist für Sonntag, 2. September, geplant und findet unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“ am Tag des offenen Denkmals statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr das Bergsträßer Museum Seeheim-Jugenheim im Historischen Seeheimer Rathaus (Ober-Beerbacher Straße 1).

Zu Beginn gibt Listner jeweils in einer kurzen Präsentation eine Einführung zur Lage und Konstruktion der Schlossgebäude und zu Plan, Gestaltung und Pflege des Landschaftsparks. In einem kleinen Sketch plädiert Hofbaudirektor Georg Moller bei Großherzog Ludewig I. von Hessen und bei Rhein für einen großen Schloss-Neubau. Es folgt ein Spaziergang zum Schlosspark.