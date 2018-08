Führung über den jüdischen Friedhof

Alsbach-Hähnlein.Der Museumsverein Alsbach-Hähnlein bietet am Sonntag, 2. September, anlässlich des „Europäischen Tages der jüdischen Kultur“ eine eineinhalbstündige Führung über den größten jüdischen Landfriedhof Hessens in Alsbach an. Auch am „Tag des offenen Denkmals“, 9. September, findet eine Tour statt. Nicole Rieskamp stellt bei diesen kulturgeschichtlichen Rundgängen die Friedhofsgeschichte und die jüdische Bestattungskultur in den Mittelpunkt. Sie erläutert außerdem, wie Besucher sich selbstständig – auch ohne hebräische Sprachkenntnisse – einen jüdischen Friedhof erschließen kann. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr das Nordtor, Parkplätze stehen am Einkaufszentrum Pfarrtanne zur Verfügung. Festes Schuhwerk ist erforderlich; Männer werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen. red

