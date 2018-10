Führung über den jüdischen Friedhof

Alsbach.Der Museumsverein Alsbach-Hähnlein bietet am Sonntag, 4. November, von 13 bis 15 Uhr eine Themenführung „Wöchnerinnen und Kinder“ über den jüdischen Friedhof in Alsbach an.

Der 400-jährige orthodoxe Friedhof bietet interessante Einblicke in deren Bestattungskultur. Es ist auffällig, dass für Frauen, die im Wochenbett verstarben und für Kinder eigene Abteilungen angelegt wurden.

Über Hebammen, Mutter und Kind

Diese sind im Verhältnis zur Gesamtgräberzahl großflächig. Die Führung umfasst neben medizinhistorischen Aspekten auch das Zusammenspiel von Hebamme, Mutter und Kind.

Der Treffpunkt ist am Nordtor des jüdischen Friedhofs, festes Schuhwerk ist erforderlich und Männer werden gebeten eine Kopfbedeckung zu tragen. Parkmöglichkeiten befinden sich beim Einkaufszentrum Pfarrtanne. Der Friedhof ist nicht barrierefrei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.10.2018