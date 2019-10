Führung über jüdischen Friedhof

Alsbach-Hähnlein.Am Freitag, 18. Oktober, bietet Pfarrer i.R. Johannes Mingo wieder eine öffentliche Führung über den 400 Jahre alten jüdischen Friedhof in Alsbach an. Treffpunkt ist um 15 Uhr das Eingangstor an der Nordseite. Parken können Teilnehmer, die mit dem Pkw anreisen, am Einkaufszentrum Pfarrtanne an der B 3 (Lidl-Parkplatz). Männer werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen. In einer Pressemitteilung heißt es:

„Es gibt genügend Gründe, um zurückzublicken auf Vergangenheit und Gegenwart. Am 9./10. November 1938 wurde in der Reichspogromnacht auch der jüdische Friedhof in Alsbach zerstört. Am 1. September 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht Polen und löste den Zweiten Weltkrieg aus. Kürzlich wurde in Halle, mitten in unserer Gesellschaft, wieder eine Synagoge angegriffen und es wurden Menschen erschossen.“

Der Alsbacher Friedhof ist der größte jüdische Landfriedhof in Hessen. Er fungierte als eine Art Sammelfriedhof, denn hier wurden Juden aus 32 umliegenden Städten und Dörfern bestattet. Man zählt heute 2124 Grabsteine, die noch relativ gut erhalten sind, wenn auch die Zerstörungen und Verwitterung den Steinen sichtbar zugesetzt haben. Es dürften wohl schon vor 1616 auf diesem Gelände Juden bestattet worden sein. Das Friedhofsgelände wurde mehrmals erweitert.

Die Verwüstung der Anlage durch die Nazis im November 1938 hatte vor allem zum Ziel, das markante Eingangsgebäude mit einem Andachtsraum und insbesondere das von Beginn an dort geführte Totenregister vollständig zu zerstören. Die letzte Beerdigung fand 1948 statt, seitdem wird die Anlage nicht mehr genutzt. red/Bild: Kilthau

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.10.2019