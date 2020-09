Führungen für Kinder auf dem Heiligenberg

Jugenheim.Damit auch Kinder die Geschichte und die Geschichtchen rund um das Schloss Heiligenberg in Jugenheim kennenlernen können, organisiert die Stiftung Heiligenberg Führungen für den interessierten Nachwuchs. Zuständig ist Ellen Scholz, die bei ihren Rundgängen bewusst auf Jahreszahlen und „langweilige“ historische Fakten verzichtet. Viel mehr gibt sie an Hand von Anekdoten und Schilderungen von früher Einblick in das Leben der Kinder vom Heiligenberg. Was durchaus – das stellt sich bei Betrachtung der Unterlagen heraus – amüsant und abwechslungsreich war. Das ehemalige Badehäuschen, das Rehhäuschen und das Prinzessinnenhäuschen spielen dabei genauso eine Rolle, wie die weiträumige Parklandschaft rund um Schloss Heiligenberg.

Mit dem neuen Angebot will die Stiftung Heiligenberg nicht nur Wissen an Sechs- bis Zwölfjährige vermitteln, sondern auch für Eltern die Möglichkeit schaffen, auf dem Heiligenberg in aller Ruhe eine Tasse Kaffee zu trinken, während ihre Kinder sonntags ab 14 Uhr für eine gute Stunde auf Entdeckungstour gehen. Nach wie vor im Angebot ist im Prinzessinnenhäuschen das Vorlesen für Kinder im Kindergartenalter. Selbstverständlich werden die Führungen unter Beachtung der Corona-Regeln durchgeführt.

Informationen und Terminabsprachen gibt es bei Ellen Scholz, Telefon 06257/61451 oder E-Mail: ew.scholz@t-online.de. red

