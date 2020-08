Führungen jetzt auch auf Spanisch

Jugenheim.Die Stiftung Heiligenberg hat ihr Angebot für Führungen in fremder Sprache erweitert. Neben Englisch, Französisch und Russisch gibt es nun auch geführte Rundgänge über den Heiligenberg in Jugenheim in spanischer Sprache

Die gebürtige Spanierin Ana Mallo, ausgewiesene Kennerin der Geschichte des Schlosses Heiligenberg und der Parklandschaft, steht für Führungen bereit.

Die Rundgänge werden natürlich unter Beachtung der Corona-Regeln durchgeführt. Pro Person wird eine Gebühr von vier Euro erhoben, Gruppen bis zehn Personen bezahlen 40 Euro. red

Info: Anmeldungen und Terminvereinbarungen sind möglich unter claudia.schaefer@heiligenberg-jugenheim.de

