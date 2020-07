Führungen und Honigprobe

Zwingenberg.Am Sonntag, 12. Juli, und am Sonntag, 26. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr gibt es am Bienenlehrpfad zwischen Alsbach und Zwingenberg einen Infostand mit Honigprobe. Für Interessierte bietet Imker Hendrik Steinack an beiden Sonntagen Führungen um 14, 15 und 16 Uhr mit Blick in ein Bienenvolk an.

Es wird um Voranmeldung für die Führungen gebeten per E-Mail an zwingenberg@honigfahrrad.de. Bitte das gewünschte Datum, Zeit, Name, Personenzahl und eine Telefonnummer angeben. Der Bienenlehrpfad ist zu Fuß oder mit dem Rad von Alsbach oder Zwingenberg über den Blütenweg erreichbar. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.07.2020