Für einen Senior kam jede Hilfe zu spät

Zwingenberg.„Türöffnung mit Eile“, so lautete die Alarm-Meldung, mit der die Leitstelle Bergstraße am Samstagnachmittag die Feuerwehr Zwingenberg in Marsch gesetzt hat – doch für den Bewohner eines Hauses an der Orbisstraße kam jede Hilfe zu spät:

Der ältere und dem Vernehmen nach allein lebende Mann lag tot im Badezimmer des Obergeschosses, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet. Nachbarn hatten angesichts eines überquellenden Briefkastens Alarm geschlagen.

Neben den Ehrenamtlichen der örtlichen Wehr waren auch Rettungsdienst, Notarzt und Polizei vor Ort. Die Einsatzleitung hatte Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas; die Feuerwehr war mit zehn Kräften in drei Fahrzeugen zu dem 45-minütigen Einsatz ausgerückt. mik

