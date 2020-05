Alsbach-Hähnlein.Wegen der Modernisierung der Bushaltestelle „Beuneweg“ in Alsbach entfällt für die Linie BE 2 von Montag (25.) an bis einschließlich Donnerstag (18. Juni) dort der Halt. Die Haltestelle „Hügelstraße“ wird in Fahrtrichtung Bickenbach auf Höhe Haus Nr. 80 und in Fahrtrichtung Hähnlein auf Höhe Haus Nr. 65 verlegt, teilt HEAG mobiBus mit. red

