Für Mütter und Töchter: Haare flechten für Anfänger

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Mutter-Tochter-Flechtkurs für Einsteiger (Kursnummer: FEK 029) hin, der am 16. März, Samstag, von 10 bis 12 Uhr, im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg stattfindet. Kursleiterin Manuela Veverka wendet sich mit diesem Angebot an Mütter mit ihren Töchtern (ab sechs Jahren). Die Kursgebühr beträgt 24 Euro.

In einer Pressemitteilung heißt es dazu: „In dem Mutter-Kind-Flechtkurs für Einsteiger wird das Flechten Schritt für Schritt erlernt. Es gibt kleine Tipps und Tricks, wie man das Flechten bei Kinderhaaren einfacher gestalten kann. Die Haare müssen mindestens schulterlang sein. Gezeigt werden einfach Flechttechniken wie der französische Zopf, der Gretchenzopf, verschiedene Flechttechniken um den Kopf sowie der Fischgräten-Zopf.

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019