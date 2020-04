Fürbitten am Kreuz ablegen – das geht auch per E-Mail

Zwingenberg.Die ganze Welt ist von der Corona-Pandemie betroffen. Auch das kirchliche Leben ist eingeschränkt: Gottesdienste fallen aus. Christen müssen auf die gewohnten Feiern in den für sie wichtigsten Tage von Gründonnerstag bis Ostern verzichten. „Gerade in diesen Tagen stellen die Menschen viele Fragen an Gott. Und es gibt unzählige Bitten, die an ihn gerichtet werden“, so Äneas Opitek, Seelsorger der Katholischen Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg. Der Pfarrer lädt dazu ein, Anliegen und offene Fragen innerhalb der Kartage ans Kreuz, das christliche Hoffnungszeichen, zu legen. Zudem lädt er Gründonnerstag und Karfreitag zu einer auch üblicherweise zelebrierten Kreuzverehrung in der Zwingenberger Kirche Mariae Himmelfahrt ein – selbstverständlich unter Beachtung der Abstandsregelungen. Neben Blumen, die am Eingang der Kirche zur Verfügung stehen und als Zeichen der Verehrung an das im Chorraum der Kirche liegende Kreuz gelegt werden können, sollen auch persönliche Fürbitten hier ihren Platz finden. Dafür stehen auch vor Ort Zettel und Stifte zur Verfügung, auf die die persönlichen Bitten geschrieben werden können.

„Sie ans Kreuz zu legen, das soll Ausdruck dafür sein, dass alle all unsere persönlichen Anliegen bei Gott gut aufgehoben sind“, so Opitek: „Gott liebt das Leben. Er erspart uns das Leiden nicht, aber er gibt uns immer eine Perspektive der Hoffnung.“ Gerade Fürbitten haben in der Karfreitagsliturgie der katholischen Kirche eine traditionell hohe Bedeutung.

Alle, die nicht in die Kirche kommen, können ihre Bitten, Gedanken und Bilder per Mail direkt an den Pfarrer senden. Sie werden dann ausgedruckt und mit ans Kreuz gelegt.

Einzelne Fürbitten werden, soweit dies von den Verfassern mit kurzem Hinweis nicht ausgeschlossen wird, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Gemeindemitglieder sind eingeladen, die Gebete und Gedanken so auch zuhause aufzugreifen und die Gebete der anderen mitzutragen.

In der Osternacht wird Pfarrer Opitek die Bitten anstatt am üblichen Osterfeuer mit der Gemeinde nun allein in einer Schale zusammen mit Weihrauch verbrennen und die Anliegen symbolisch zum Himmel steigen lassen. An dem kleinen Feuer werden von ihm die Osterkerzen der Gemeinde entzündet, die als Zeichen der Auferstehung über das ganze Jahr hinweg zu den Gottesdiensten entzündet werden.

Kleine, gesegnete Osterkerzen stehen am Ostersonntag zum Mitnehmen in die Familien bereit. Gemeindemitglieder werden gebeten, die Kerzen als Hoffnungszeichen auch zu Alten, Kranken und sich in Quarantäne befindenen Menschen zu tragen und sie dort mit einem Ostergruß zumindest vor die Tür zu stellen.

Die Kirche Mariae Himmelfahrt in Zwingenberg ist zur Kreuzverehrung an Gründonnerstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet, an Karfreitag bis 13 Uhr.

Info: Fürbitten, Gedanken und Bilder können per E-Mail an pfarrer@fehlheim-zwingenberg.de gesendet werden.

