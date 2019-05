Fun-Turnier für sportliche Kollegen

Zwingenberg.Der Tennisclub Zwingenberg weist auf sein Firmen-Fun-Turnier hin, das er am 14. Juni, Freitag, ab 17 Uhr veranstaltet. Austragungsort ist die clubeigene Tennisanlage am Gießer Weg 10.

Wie der neue TC-Vorsitzende Ralph Johann schreibt, wendet sich der Verein mit seiner Einladung an „sportbegeisterte Kollegen“, „Hobbyspieler“ oder auch „eingespielte Teams“. Er lädt ein: „Lasst uns gemeinsam mit Sport und Spaß ins Wochenende starten.“ Die Sieger des Turniers sowie das Unternehmen mit dem originellsten Team-Namen gewinnen kleine Überraschungen. Für eine Bewirtung mit Speisen und Getränken sorgt die Club-Gastronomie. Eine Startgebühr wird nicht erhoben.

Die Anmeldung kann bis zum 10. Juni per E-Mail an info@tenniszwingenberg.de erfolgen. Dazu müssen folgende Anmeldeinformationen übermittelt werden: Firmenname, Name und Telefonnummer des Mannschaftskapitäns, Team-Name und Teilnehmeranzahl (mindestens drei Personen). Wer kein vollständiges Team zusammenstellen kann, der bekommt Unterstützung durch Vereinsmitglieder des Tennisclubs Zwingenberg. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.05.2019