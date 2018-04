Anzeige

Zwingenberg.Die Fußballspieler des Zwingenberger Sportvereins Eintracht sammeln zur finanziellen Unterstützung ihrer Jugendarbeit auch in diesem Jahr in der Kernstadt wieder Altpapier ein. Nächster Termin ist der 14. April, Samstag. Die Bürger werden gebeten, das Papier ab 8 Uhr gebündelt oder in Kartons verschnürt am Straßenrand bereitzustellen.

Mit Rücksicht darauf, dass das Papier auf Lkw gehoben werden muss, wird darum gebeten, nicht zu schwere Pakete zu packen. Kartons werden nur in haushaltsüblichen Mengen mitgenommen. Lose Papiere und Kartonagen von Firmen können nicht mitgenommen werden. Alle weiteren Termine des Jahres im Überblick: 16. Juni, 1. September, 17. November. red