Fußgänger schwer verletzt

Zwingenberg.Schwer verletzt wurde am Montag gegen 17.15 Uhr ein Fußgänger, der die Heidelberger Straße in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 53 überqueren wollte und dabei von einem Pkw erfasst wurde.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, setzte die Unfallverursacherin – die Fahrerin eines weißen Kleinwagens – nach dem Unfall ihre Fahrt in Richtung Stadtmitte fort, beging also Unfallflucht. Der 75 Jahre alte Fußgänger wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Pkw der Unfallverursacherin wurde der rechte Scheinwerfer beschädigt.

Zeugen gesucht

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 06251/84680 mit den Polizisten der Station Bensheim in Verbindung zu setzen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.11.2019