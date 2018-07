Anzeige

Da die Reise über Zürich erfolgte, traf der Besuch wegen des Feierabendverkehrs erst verspätet ein. Dennoch litt die Qualität des Besuchs nicht darunter, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt. Erste Stadträtin Karin Rettig führte die Delegation durch die Altstadt Zwingenbergs und wurde hierbei durch einen Dolmetscher unterstützt, so dass die Südchinesen alles Wissenswerte in ihrer eigenen Sprache über Zwingenberg erfahren konnten. Die Stadt wurde lautstark bestaunt und auf vielen Fotos festgehalten. Die Entscheidung, Zwingenberg als „Cittaslow“ auszuzeichnen, wurde einstimmig von allen Delegationsmitgliedern begrüßt.

Neben der Überreichung von einigen Mitbringseln und Geschenken aus China erfolgte auch die herzliche Einladung für einen Gegenbesuch in China durch Ying Zu.

Nach zwei Stunden in Zwingenberg, von dem sie sichtlich begeistert waren, ging die Reise dann für die chinesischen Gäste weiter nach Frankfurt. red

