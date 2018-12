Ganoven gingen leer aus

Zwingenberg.Bislang noch unbekannte Täter sind am Montagabend bei einem versuchten Einbruch in Zwingenberg leer ausgegangen, berichtet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen. Zwischen 17 und circa 20 Uhr hatten es die Kriminellen auf ein Einfamilienhaus an der Walter-Möller-Straße abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei versuchten die Unbekannten zunächst, die Kellertür zu dem Anwesen

...