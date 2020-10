Garage in Zwingenberg durch Gasexplosion komplett zerstört

Zwingenberg. Durch eine heftige Explosion wurde am Freitagabend gegen 20.30 Uhr in der Straße „Im Alten Graben“ eine Garage komplett zerstört. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Explosion durch Gas ausgelöst. Zwei Bewohner des direkt angrenzenden Wohnhauses und ein Autofahrer, der zufällig an dem Grundstück vorbeifuhr, wurden durch den Vorfall leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt.

Durch die Detonation wurden weitere Wohnhäuser und auch geparkte Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt, so dass aktuell nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden sein könnte. Unter anderem wurde eine Glasfront des Wohnhauses stark beschädigt um von Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks verschlossen.

35 Feuerwehrleute, 20 Rettungssanitäter und Notärzte waren an der Unfallstelle im Einsatz. Ermittlungen zu der Ursache können jedoch frühestens im Laufe des heutigen Samstages (17.) durch das Fachkommissariat aufgenommen werden. Die betroffenen Bewohner konnten bei Angehörigen untergebracht werden. pol/red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.10.2020