„Gaseinsatz“ wegen defekter Hebeanlage

Zwingenberg.„Gasgeruch“, so lautete die alarmierende Meldung der Leitstelle Bergstraße, die am Dienstag gegen 11 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg in Marsch setzte, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet. Im Bereich des Anwesens Heidelberger Straße 13 sei der Gasgeruch wahrgenommen worden. Vor Ort wurden die ehrenamtlichen Retter im Keller des Anwesens von einem Sirenenalarm begrüßt. Die Suche mit dem Gas-Spürgerät unter Einsatzleitung von Reiner Schellhaas ergab jedoch keinen Befund – „allerdings haben wir dann bei der weiteren Erkundung den Übeltäter gefunden“, so Zecher: Eine defekte Hebe-Anlage hatte Alarm geschlagen. Zecher: „Wir haben die Sirene abgeschaltet und einen Monteur informiert.“ Vor Ort war neben den Brandschützern auch ein Rettungswagen-Team. Der Einsatz dauerte eine halbe Stunde. mik

