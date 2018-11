Gedenken auf den Friedhöfen

Zwingenberg.Aus Anlass des Volkstrauertages am kommenden Sonntag, 18. November, finden auf den Friedhöfen in Zwingenberg (13.30 Uhr) und Rodau (14.15 Uhr) Gedenkveranstaltungen statt. Die Bürger sind zur Teilnahme eingeladen, heißt es einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Im Vorfeld der Veranstaltung in Zwingenberg wird um 13.15 Uhr am Ehrendenkmal im Orbis ein Kranz niedergelegt. An der Gedenkstunde wird Pfarrerin Beatrice Northe mitwirken.

Das „Quartett“ des Gesangvereins Sängerkranz Zwingenberg und die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg werden die Feierlichkeiten in Zwingenberg und im Stadtteil Rodau musikalisch umrahmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018