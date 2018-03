Anzeige

Alsbach.Die Kunstfreunde Bergstraße laden in ihrer Veranstaltungsreihe „Kunst in Alsbach“ für den 15. März, Donnerstag, 19.30 Uhr, zu einer Lesung mit dem Titel „Lebensspuren“ ein. Dagmar Wuttge liest Gedichte von Hans-Joachim Wuttge. Musikalisch gestaltet wird die Lesung von Musiklehrer Artur Geisel, der Werke von Johann Sebastian Bach spielt. Veranstaltungsort ist der Eduard-Schmidt-Saal im Bürgerhaus Sonne (Hauptstraße 26) in Alsbach. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. In der Ankündigung heißt es weiter:

„Erfahrungen, Ängste, Visionen, Gelebtes, Nachdenkliches, kurzum: Lebensspuren. Das ist die Quintessenz eines Lyrik-Bandes von Hans-Joachim Wuttge. Verschiedene Lebenssituationen werden anschaulich und sinnreich beleuchtet. Der Zuhörer wird ermuntert, über das Leben in seiner Vielfalt, auch und gerade über sich selbst, nachzudenken und in seiner Aneignung dieser Gedichte Ermutigung zum Leben zu finden.

Wuttge, geboren am 4. Februar 1938 in Sagan/Schlesien, lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2001 in Seeheim-Jugenheim. Der Autor war von 1968 bis 1985 Pfarrer in Pfungstadt. Neben Veröffentlichungen zu theologischen Themen schrieb er Gedichte, die in ,Lebensspuren’, ,Chaos und Liebe’ und ,Was wird sein?’ veröffentlicht wurden.“ red