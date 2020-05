Gegen Schwarz-Weiß-Denken

Fällt es schwer, Zusammenhänge zu verstehen, dann wird gerne vereinfacht. Erst recht in Krisensituationen und wenn es unterschiedlichste Sichtweisen zu einem Thema gibt. Anstatt die Vielfalt anzuerkennen und sich ein eigenes Bild von dem Gegebenen zu machen, wird gerne auf möglichst einfache Darstellungen zurückgegriffen. Der Mensch sieht dann oft nur noch das Gute oder das Schlechte an einer Sache. Es kommt zu einem „Schwarz-Weiß-Denken“.

Kritiker oder ständige Nörgler lieben es, in Extremen zu denken. Und das blendet die „Buntheit“ der Realität bewusst aus. Manchmal bewegen wir uns in „Grauzonen“ und befinden uns damit in Bereichen, die weder dem einen, noch dem anderen zugeordnet werden können. „Nachts sind alle Katzen grau“, so heißt eine volkstümliche Redensart – und sie macht deutlich: Fehlt es an Licht, dann wird alles eintönig.

„Unbunte“ Farbtöne

Schwarz, Grau und Weiß zählen zu den „unbunten“ Farbtönen. Weiß nehmen wir nur bei ganz viel Licht wahr, bei Schwarz erkennen wir kein oder so gut wie kein Licht, da es selbst alles aufnimmt. Farben, die die Welt bunt machen, entstehen erst durch Lichteinwirkung. Und eigentlich sehnen die Menschen sich nach dem Bunten und Vielfältigen. Sie scheuen sich vor dem Dunkel, entfliehen gerne einem „grauen“ Alltag und fühlen sich durch grelles, weißes Licht nur geblendet. Bei Weiß wird alles auftreffende Licht lediglich reflektiert.

Schwarz-Weiß-Malerei versetzt die Menschen in große Angst. Es scheint nur Gut und Böse zu geben und um Alles oder Nichts zu gehen. So entsteht Furcht, vielleicht das Falsche zu denken oder zu tun und damit zu versagen. Alles-oder-Nichts-Denken ist aber nirgendwo angesagt. Psychologen raten hier, die grauen Gedanken bewusst wegzuwischen und durch möglichst realistische und bunte Bilder zu ersetzen. Das erfordert es, mehr Licht in die Sache zu bringen, anstatt es auszublenden oder zu verweigern.

In den Kirchen steht die Farbe Schwarz vor allem für Trauer, Tod und Totengedächtnis, da Licht und Farbe als Zeichen des Lebens bei ihr fehlen. Schwärze bedeutet hier zugleich „Nicht-Sichtbarkeit“. Die umfassende Wahrnehmung ist eingeschränkt.

Viele Gewänder, die Ordensleute und Priester aller Konfessionen tragen, verwenden die „unbunten Farben“. Schwarz soll auf Buße und völlige Ruhe verweisen, aber auch ein Zeichen des Verzichts auf irdische Eitelkeit. Die Berufenen wollen so nicht die Blicke anderer auf sich ziehen, sondern selbst in sich kehren. Diese Gesinnung soll auch von Amtsträgern übernommen werden.

Ausgeprägte Bescheidenheit

Die Kleidung vieler herausgehobenen Amtsträger, wie zum Beispiel Richter, die „im Namen Gottes“ urteilen, sind schwarz und den geistlichen Gewändern nachempfunden. Hinter dem Ganzen steckt eine anerkennenswerte Lebenshaltung: Sich wie „unbunte“ Farben zurücknehmen, vorhandenes Licht aufnehmen und dabei der bunten Vielfalt der Welt öffnen. Das entspricht keinesfalls einem Schwarz-Weiß-Denken, vielmehr dem einer ausgeprägten Bescheidenheit, aus der die ganze Wirklichkeit gesehen werden kann.

