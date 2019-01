Geldautomat gesprengt

Sandwiese.In der Nacht von Montag auf Dienstag ist im Alsbach-Hähnleiner Ortsteil Sandwiese um 2.12 Uhr ein Geldautomat der Sparkasse Darmstadt an der Sandwiesenstraße gesprengt worden. Zeugen beobachteten vier tatverdächtigen Personen, die offensichtlich flüchteten. Diese stiegen in einen dunklen Pkw ein und fuhren in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei dauert noch an.

Der Geldautomat wurde total zerstört, an dem betroffenen Gebäude, welches zur Zeit nicht bewohnt wird, entstand erheblicher Sachschaden. Ob die Täter in den Besitz von Bargeld gelangten, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.01.2019