Der Schäfer hat einfach Charakter

Das Mobile kann auch richtig bayrisch. Gerry Fuchs schlüpft gleich mehrfach, sprachlich originell, in die Rolle des Ur-Bayern, der zum Beispiel wahnsinnig stolz ist auf seinen „Schäfer“. Der Schäferhund hat das, was vielen Menschen abgeht: einen Charakter. Eine gewisse Grundschärfe hat der „Schäfer“ zudem. Deswegen kann es vorkommen, dass das Vieh zubeißt, wenn er beim im Busch am Kinderspielplatz beim Erledigen seines Geschäfts von einem kleinen Rabauken gestört wird. „Die Eltern haben sofort zugegeben, dass das Verschulden eindeutig auf Seiten des Kindes lag.“

Außerdem ist der bayrische Fuchs auf der Suche nach einem „repräsentativen Buch“ für seinen Cousin Alisi (Alois). Das soll bereits etwas hermachen, wenn es einfach nur auf dem Tisch herumliegt. Überdies regt sich Fuchs gemeinsam mit einer Nachbarin (Ingeborg Scharf) wahnsinnig auf: Über die Gerüche, Knoblauch, und den wegen der Kinderschar zu erwartenden Radau, der mit der Ankunft der neuen anatolischen Mieter im dritten Stock Einzug halten wird in das ehrenwerte Mietshaus.

Einen besonders emphatischen Umgang pflegt der bayrische Wirtshausgänger (auch Fuchs) mit einem querschnittgelähmten Rollstuhlfahrer. Mit dem kommuniziert er nur über dessen Betreuer. „Ist er nicht geimpft gewesen? Darf er überhaupt Bier trinken?“ In „Net vui“ findet Gerry Fuchs es enorm und sagenhaft, was Michael Kneißel den ganzen Tag so macht. Nicht viel eigentlich. Die ganze Zeit zu Hause sein, ein bisschen Fernsehen, aber auch nicht oft. Und sonst? Nix, wobei das schon fast zu viel gesagt ist. Ein grandioser Dialog.

Südhessisch bis hochdeutsch geht es bei den „Ausgehvorbereitungen“ eines Ehepaares (Axel Krause und Brunhild Redemann-Fibi) zu. Die Zusammenstellung des Waffensortiments von der Walther-Pistole bis zum Reizspray für den 300 Meter langen Fußweg durch die Fußgängerzone muss sorgfältig bedacht werden – weil das mit den Jugendlichen gerade überhandnimmt.

Amüsant die Bestellung des deutschen Ehepaares in einem italienischen Restaurant, das den geduldigen Ober (Jürgen Koralewski) mit seinen Italienisch-Kenntnissen nervt. Sie (Gabriele Poitevin) ordert, geradezu begeistert ob ihrer erstaunlichen Fähigkeiten schwierige deutsche Wörter ins Italienische zu transformieren, als Nachtisch „Narratio Imperato“ – einen Kaiserschmarrn.

Das Mobile-Team lieferte eine gelungene Hommage an Gerhard Polt, die vom Publikum mit reichlich Applaus bedacht wurde. Der Italiener würde sagen: Bravo Mobilista!

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.03.2018