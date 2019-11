Gelungene Reise in Operettenwelt

Zwingenberg.„Melodien zum Verlieben“, so lautete der Titel des Konzerts, in dessen Rahmen der Gesangverein Sängerkranz am Samstagabend zu einer musikalischen Traumreise durch die Welt der Operette eingeladen hatte. Und die Sängerinnen und Sänger landeten mit ihrem Konzept einen Volltreffer: Der vereinseigene Adlersaal war voll besetzt und der Titel „Melodien zum Verlieben“ hätte als Motto nicht besser

...