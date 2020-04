2 Fotos ansehen Im Herbst findet in der Melibokushalle wieder die Zwingenberger Gewerbeschau statt. Unser Bilder entstanden bei der Messe im Jahr 2018. © Funck

Zwingenberg.„Gemeinsam für Sie da!“, so lautet die Devise des Zwingenberger Gewerbevereins – und das nicht nur, aber auch in Krisenzeiten: Der örtliche Verband, in dem über 50 Unternehmen organisiert sind, weist auf das sogenannte „Corona-Update“ seiner Vereins-Webseite www.gewerbeverein-zwingenberg.de und die entsprechenden Informationen auf Facebook hin: www.facebook.com/gewerbevereinZwingenberg/

Dort gibt es „in Reaktion auf die Corona-Situation“ Hinweise „auf die angepassten Öffnungszeiten und speziellen Serviceangebote der Mitglieder“. Die Hinweise auf die Kontaktdaten und Leistungen – Öffnungszeiten, Bring-/Abholservice, Sonderaktionen, etc. – der Betriebe aus den Branchen Dienstleistung, Handel, Handwerk und Gastronomie werden fortwährend aktualisiert. Ansprechpartner dafür sind:

Webseite: Mitgliedsbetriebe des Zwingenberger Gewerbevereins, die dort informieren wollen, können sich in Sachen Webseite an den Administrator Stephan Rohde (E-Mail: stephan@stepcite.de) wenden und sollten Schriftführerin Eva Büttner dabei in Kopie nehmen (E-Mail: info@extrastunde.com).

Facebook: Für den Facebook-Auftritt des Gewerbevereins Zwingenberg zeichnet Vorstandsmitglied Michael Kolibius verantwortlich. Entsprechende Posts können an ihn gesendet werden (E-Mail: lichtblick@ebuch.de).

Schon heute freuen sich die Mitglieder des Gewerbevereins darauf, sich den Bürgern von Zwingenberg wieder „live und in Farbe“ präsentieren zu können: Am letzten Wochenende der Herbstferien findet die Gewerbeschau statt. Über 30 Unternehmen präsentieren sich dann in der und rund um die Melibokushalle. Öffnungszeiten: Samstag, 17. Oktober, 14 bis 18 Uhr; Sonntag, 18. Oktober, 10 bis 18 Uhr. mik

Info: www.gewerbeverein- zwingenberg.de www.facebook.com/ gewerbevereinZwingenberg/

