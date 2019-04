Generationswechsel an der Spitze des MSC

Zwingenberg.An der Spitze des Motor-Sport-Clubs (MSC) Zwingenberg wurde ein Generationswechsel vollzogen. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Saal des Alten Amtsgerichts wählten die Mitglieder Lars Gußmann zum Nachfolger des langjährigen MSC-Chefs Alfred Guichard, der am Mittwoch seinen 70. Geburtstag feierte und nicht mehr kandidierte.

Zweiter Vorsitzender ist jetzt Sven Künz, er folgte auf Kurt Veverka. Als Rechner arbeitet Kai Gußmann im verjüngten Leitungsgremium mit, er ersetzt Klaus Arndt. Und das Amt des Schriftführers versieht Michael Schneider, er löste Wolfgang Dittrich ab. Als Beisitzer fungiert Marko Kropp, der Jugendwart heißt Mirko Schöber und der Organisator Guiseppe Torre. Die Wahlen erfolgten durchweg in harmonischer Atmosphäre und allesamt einstimmig.

Zuvor hatten die Mitglieder des alten Vorstands ihre Rechenschaftsberichte abgegeben und die Mitgliederversammlung hatte eine Satzungsänderung beschlossen. Diese sah eine Verkleinerung des Vorstandsteams vor, sowohl auf die Position des zweiten Rechners als auch auf die des zweiten Schriftführers wird künftig verzichtet.

Der scheidende Vorsitzende Alfred Guichard berichtete über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Schon 2018 hatte Guichard bei der Jahreshauptversammlung angekündigt, dass er für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Er arbeitete seit 1972 in dem Gremium in unterschiedlichen Positionen mit. Nach so vielen Jahren hatte er vor allem einen Wunsch: „Die Feier des 50-jährigen MSC-Bestehens im Jahr 2020 soll von einem neuen und jungen Vorstand organisiert werden.“

Wie Guichard über das Jahr 2018 berichtete, nahm eine Abordnung des MSC am Neujahrsempfang der Stadt Zwingenberg teil. Zentrales Thema der ersten Vorstandssitzung in 2018 war die Entscheidung, zwei gebrauchte Karts zu erwerben, um daraus ein „neues“ Kart zu montieren. Sonst hätten die Kartsportler des MSC an den Läufen zur Deutschen Meisterschaft nicht teilnehmen können. Mit 15 Mitgliedern besuchten die Motorsportler im Februar die Prunksitzung des Karnevalvereins. Der Vorstand beteiligte sich an den Vorbereitungen zur Jubiläumsfeier 30 Jahre Vereinslagerhalle. Und die Kartjugend beteiligt sich mit Trainer Lars Gußmann an der Aktion „Sauberhaftes Zwingenberg“.

Im März lud der MSC zur Jahreshauptversammlung ein. Dabei beschlossen die Mitglieder unter anderem eine Aufräumaktion in der Vereinslagerhalle. Alfred Guichard dankte in diesem Zusammenhang Heinz Juretzka, der dafür seinen Traktor und zwei Anhänger zur Verfügung stellte. Am Pokalschießen im März beteiligte sich der MSC mit einer Jugend- und drei Herrenmannschaften.

Mit dem Kart zum Siegertreppchen

Zum Kartsport-Saisonstart im April kam das „neue“ Kart zum Einsatz. Die ersten Läufe zur Hessenmeisterschaft und zur Deutschen Meisterschaft fanden in Neuenhasslau und Straßenbessenbach statt. Beide Mannschaften des Vereins landeten auf dem Siegertreppchen: Die Youngster-Mannschaft kam auf Platz zwei und die Bergracer auf Platz eins. In Straßenbessenbach errang die Youngster-Mannschaft den dritten Platz. Im April wurde die Jugendmannschaft für ihren zweiten Platz beim Pokalschießen geehrt. Im Mai nahmen die Kart-Mannschaften des MSC an Wettbewerben in Fulda und Wißmar teil. In Wißmar fuhr Mirko Schöber auf Platz eins. Zuvor hatten die MSC-Mannschaften noch an den Läufen in Zotzenbach und Großheubach teilgenommen.

Mitte Juni fand das Heimrennen des MSC statt. In Zwingenberg wurden – passend zum Jubiläum 30 Jahre Kartsport beim MSC – Läufe zur Hessischen und zur Deutschen Meisterschaft ausgetragen. Trainer Lars Gußmann setzte zuvor noch ein intensives Training an, so dass zahlreiche Mitglieder des Vereins auf dem Siegertreppchen standen. Beide Mannschaften belegten den ersten Platz. Tagesschnellster war Mirko Schöber. Im Juli nahm der MSC an der Geburtstagsfeier 30 Jahre Vereinslagerhalle Zwingenberg teil. Im August dankte der MSC seinen Helfern mit einem Grillfest.

David Wagner ist Clubmeister

Ende September fanden die Endläufe zur Deutschen Meisterschaft im Kart in Neuöttingen in Bayern statt. Alle MSC-Fahrer hatten sich qualifiziert und gingen an den Start. David Wagner errang in seiner Klasse Platz zehn. Der MSC half als Streckenposten bei der Nibelungen-Rallye im Odenwald. Im November folgte die Siegerehrung der Hessenmeisterschaft in Großenlüder bei Fulda. Die Youngster-Mannschaft des MSC errang Platz drei und die Mannschaft Bergracer wurde Vize-Hessenmeister. Die Fahrer wurden auch bei der Sportlerehrung der Stadt Zwingenberg geehrt; neuer Clubmeister ist David Wagner.

Der scheidende Vorsitzende Alfred Guichard dankte allen, die dem Vorstand und dem Club während seiner Amtszeit geholfen haben. Die Mitglieder wiederum dankten ihm mit einem Reisegutschein für seine Tätigkeit. gg

