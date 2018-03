Genetischer Zwilling gesucht

Anzeige

Jugenheim.Claudia aus Jugenheim hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Bislang ist die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ erfolglos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, der kann helfen und sich am Sonntag, 4. März, von 14 bis 18 Uhr, in der Bürgerhalle Jugenheim (Bahnhofstraße 12) als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren lassen. In einer Pressemitteilung der DKMS heißt es:

Claudia ist ein durchweg positiver und fröhlicher Mensch. Sie liebt ihre Familie, reist für ihr Leben gerne und ist in Jugenheim bekannt. Dies ist sicher auch ihrem langjährigen Engagement im Elternbeirat, in Fördervereinen und im Lernzentrum geschuldet. „Mir ist es schon immer wichtig gewesen, das Lebensumfeld meiner Kinder mit gestalten zu können und Ihnen soziales Engagement vorzuleben“, erzählt Claudia.

Die Leukämie ist zurück

Im Januar 2017 erhält Claudia dann die vollkommen unerwartete und zugleich niederschmetternde Diagnose: Blutkrebs. Diese Diagnose stellt die ganze Familie vor große Herausforderungen. Fünf Chemotherapien mit vielen Nebenwirkungen und langen Krankenhausaufenthalten folgen. Im August gilt Claudia als geheilt und kann entlassen werden. Doch schon zwei Monate später werden bei Nachuntersuchungen unklare Blutwerte festgestellt. Seit einigen Wochen gibt es nun die Gewissheit: Der Blutkrebs ist zurück.