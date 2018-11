Zwingenberg.Zum nunmehr fünften Mal brach Herbert Scheibler gemeinsam mit seiner Frau Christel zu einer geistreichen Genussreise durch die Welt des Whiskys auf – und das ganz ohne den Gewölbekeller des „Bunten Löwen“ zu verlassen. Auf Einladung des Vereins Partnerschaft Tetbury, der sich um die Städtefreundschaft Zwingenbergs mit der gleichnamigen Stadt in England kümmert, stellte Scheibler – stilecht mit einem traditionellen Kilt, dem Schottenrock, bekleidet – fünf klassische Whiskys sowie zwei Whisky-Varianten vor, die mit Zimt beziehungsweise Honig versetzt waren.

Nach einer ebenso kurzweiligen wie aufschlussreichen Einführung in Geschichte und Produktionsverfahren des „Lebenswassers“ reisten die 40 Teilnehmer von Zwingenberg zunächst in den nur eine Stunde Fahrzeit entfernten Schaafheimer Ortsteil Radheim. Dort wird in der Bachgau-Destillerie ein Single-Malt-Whisky namens „Odinforest“ hergestellt, der für Whisky-Kenner Herbert Scheibler ein Beleg dafür ist, dass nicht nur die Schotten, sondern auch die Deutschen „Whisky können“. Das Besondere an dem Produkt: Das Maischen der Gerste als Ausgangsprodukt für das Whisky-Brennen erfolgt in der Grohe-Brauerei in Darmstadt.

Von Schafheim-Radheim ging es zur Cotswolds-Brennerei nach Shipston-on-Stour in England. In der knapp tausend Kilometer von Zwingenberg entfernten Destillerie wird ein Single Malt namens „Cotswolds“ – so heißt die hügelige Landschaft im Herzen Englands, in der auch Zwingenbergs Schwesterstadt Tetbury liegt – hergestellt.

Die Whisky-Weltreise wurde fortgesetzt mit einer Stippvisite in Indien: Knapp neun Flugstunden müsste man reisen, um bei der Amrut Distilleries Private Limited in der Nähe von Bangalore das „Lebenswasser“ zu erwerben, das beim Tasting des Tetbury-Vereins den höchsten Alkoholgehalt hatte: Sage und schreibe 61,8 Prozent bringt der Amrut Indian Single Malt Whisky sozusagen „auf die Waage“. „Aufgepasst beim Riechen, dass Sie sich nicht die Schleimhäute verletzen“, warnte Moderator Scheibler die Verkoster.

Geheimnisumwittert

Nach einem weiteren Zwischenstopp im gut acht Flugstunden von Zwingenberg entfernten kanadischen Bundesstaat Ontario, wo ein Single Malt namens Lot No. 40 hergestellt wird, beendeten die Teilnehmer der Verkostung im Mutterland des Whiskys ihre Weltreise: Der Brennerei-unabhängige Abfüller Ian MacLeod ist Produzent des „Lebenswassers“, das im Gewölbekeller des „Bunten Löwen“ an diesem Abend den nachhaltigsten Eindruck machte: Der Smokehead Single Malt mit kräftiger Torfnote ist geheimnisumwittert, weil von ihm zwar bekannt ist, das er auf der von Zwingenberg 1700 Kilometer entfernten Insel Islay hergestellt wird, aber nicht in welcher der dortigen Brennereien.

Zum guten Schluss gab’s für Reiseführer Herbert Scheibler und seine Frau Christel herzlichen Beifall von den Teilnehmern des fünften Whisky-Tastings des Vereins Partnerschaft Tetbury, der damit erneut Werbung für die Freundschaft mit dem englischen Städtchen machte. Vorsitzender Holger Habich wies auf die Aktivitäten des Freundeskreises hin, der für den 30. November, Freitag, ab 15 Uhr in den „Bunten Löwen“ zu einer Lesung einlädt. Claudia Stehle trägt Texte der Geschwister Brontë vor. Dabei handelt es sich um vier britische Schriftsteller (drei Schwestern und ihr Bruder), die im 19. Jahrhundert lebten. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018