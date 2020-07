Geopunkt-Tafeln eingeweiht

Seeheim.Wie zu Zeiten von Großherzog Ludewig I. Anfang des 19. Jahrhunderts lässt es sich noch heute im Schlosspark in Seeheim flanieren. Damals wurde der prunkvolle Rokokopark in einen stilvollen englischen Landschaftspark mit Baumgruppen, Rasenflächen, Grotten sowie einer Lindenallee und Sichtachsen umgestaltet.

Bisher wurden die Besucher des Schlossparks, welcher seit 2004 in Privatbesitz ist, bereits mit drei Geopunkt-Tafeln des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald empfangen: Am Süd-West-Tor mit einer Sichtachse zum Schlossgebäude, am Nord-Ost-Tor als ehemalige Zufahrt zum Schlossensemble und mit einer Tafel zum Schlossblick mit Informationen zu den Gebäuden. Dieses Ensemble wurde nun mit der Enthüllung der Tafeln zur Südeinfahrt und zum Teehäuschen komplettiert.

Das Gelände mit seinen 25 Hektar lädt zum ausgedehnten Schlendern ein. Eines der Ziele kann das Teehäuschen sein, das im Jahr 2007 als Holzkonstruktion im Zuge der Renovierungsarbeiten errichtet wurde. „Ein wenig erinnert dieses an eine Schutzhütte. Der achteckige Grundriss basiert jedoch genau auf den alten Fundamenten des Vorgängerbaus, welcher in den 1830-er Jahren aus Mauerwerk und Eisen gefertigt wurde“, erklärt Jochen Babist, Projektleiter des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. red

Info: Weitere Informationen unter www.geo-naturpark.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.07.2020