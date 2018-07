Anzeige

Seeheim-Jugenheim.Nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Annastraße am Montagabend (9.) suchen die Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Kurz vor 22 Uhr nahmen Zeugen verdächtige Geräusche auf dem Nachbargrundstück wahr und verständigten die Polizei. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Täter versucht, über ein Kellerfenster gewaltsam in das Haus einzudringen. Dabei ging eine Scheibe zu Bruch. Durch das entstandene Geräusch ließ der Täter mutmaßlich von seinem weiteren Vorgehen ab und flüchtete.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06151/969-0 bei den Ermittlern in Darmstadt zu melden. pol