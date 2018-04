Anzeige

Zwingenberg.„Singen macht glücklich“, unter diesem Motto steht ein Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße, der am 20. und 21. April in Zwingenberg stattfindet. Kursleiterin und Sängerin Jeanette Giese (www.akademie-voice.de) wendet sich mit diesem Angebot an „alle, die gerne singen, gerne gesungen haben und die Stimme wieder ausprobieren möchten, mit und ohne Singerfahrung“.

Frau Giese ist überzeigt: „Singen bewirkt so viel: Es macht, leistungsstark, bringt Spaß und Glücksgefühle obendrein!“

Das Seminar findet am Freitag (20.) von 18 bis 21.30 Uhr und am Samstag (21.) von 9 bis 13 Uhr, in der Voiceakademie (Neugasse 4) in Zwingenberg statt. Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße (Telefon: 06251/17296-21). red