Gesangverein Sängerkranz feierte einen Abend mit Freunden aus der Region

Zwingenberg.Der Gesangverein Sängerkranz Zwingenberg hatte befreundete Chöre aus der Region zu einem gemeinsamen Chorabend in den Adlersaal eingeladen und die Resonanz war groß, so groß, dass der Vorsitzende Andreas Mayer auf Werbung gänzlich verzichtet hatte. Auch der viel zitierte „letzte Platz“ im Saal blieb nicht unbesetzt. „Wir hatten viele Chöre eingeladen, da es ja immer auch mal Absagen gibt“, erzählte Andreas Mayer bei der Begrüßung der Sängerinnen und Sänger. Diesmal sagten alle zu und im Adlersaal traten an diesem Abend nach dem Gastgeber aus Zwingenberg auch die Chöre Liedertafel Auerbach, Liederkranz Einhausen, Liederkranz Langwaden, Liederkranz Lorsch, Frauenchor Reichenbach und Liederkranz Winterkasten auf. Die Bewirtung übernahmen an diesem Abend die Getwing Singers, die am kommenden Samstag (27. Oktober) ebenfalls zu einem „Abend mit Freunden“ in den Adlersaal eingeladen haben.

Unser Bild zeigt den Frauen- und Männerchor des Sängerkranz Zwingenberg mit ihrer Chorleiterin Angelika Lemser. / tn

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018