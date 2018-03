Anzeige

Seeheim-Jugenheim.Für Samstag, 17. März, lädt die Abteilung Schulmuseum des Seeheim-Jugenheimer Museums zu einer Lesung mit dem Titel „Geschichten zur Osterzeit“ ein. Die Veranstaltung findet in der Reihe „Mal dies, mal das“ statt; eingeladen werden alle, die Interesse haben. Treffpunkt ist ab 16 Uhr das Schulmuseum am Sebastiansmarkt (Kirchstraße 1).

Das Jugenheimer Ehepaar Erika und Konrad Witt liest aus alten und neuen Büchern vor, Themen sind die Vorfrühlings- und die Osterzeit. Erzählt wird beispielsweise die Geschichte von „Peter Pinsel“, in der der Held der Geschichte – das Häschen – am Ende des Regenbogens entdeckt, was man mit dessen Farben alles anstellen kann, um eine graue in eine farbenfrohe Welt zu verwandeln.

Der Eintritt ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 06257/81404 erbeten. pk