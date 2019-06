Geschichtsverein verkostet Wein

Zwingenberg.Der Geschichtsverein Zwingenberg weist seine Mitglieder und weitere Interessierte auf eine Weinprobe hin, die am 3. Juli, Mittwoch, von Winzer Jan Faber veranstaltet wird. Zunächst erkunden die Teilnehmer die Faber’schen Weinberge, dann werden seine Rebensäfte verkostet. Treffpunkt zum Abmarsch ist um 18 Uhr die „Aul“. Bei schlechtem Wetter findet die Weinprobe im Museum an der Scheuergasse 11 statt. Die Teilnahme kostet 15 Euro inklusive eines kleinen Imbisses. Anmeldungen nimmt Vorsitzende Ingrid Krimmelbein bis spätestens 1. Juli, Montag, per Telefon: 06251/72451 oder per E-Mail: mail@geschichtsverein-zwingenberg.de entgegen.

Über das Weingut Faber heißt es in der Pressemitteilung: Das Weingut Jan Faber bewirtschaftet seit 2006 ausgewählte Weinberge in den Lagen Zwingenberger Alte Burg, Zwingenberger Steingeröll und Auerbacher Höllberg. Hierbei handelt es sich um alte Steillagenweinberge, denen das Aus drohte. Deswegen entschloss Faber sich dazu, diese Weinberge zu pflegen, um die für die Bergstraße so typische Kulturlandschaft zu bewahren. Die Reben sind zum Teil 50 Jahre alt. red

