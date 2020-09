Geschichtsverein zieht Bilanz

Zwingenberg.Der Geschichtsverein Zwingenberg lädt seine Mitglieder für den 9. Oktober, Freitag, zur Jahreshauptversammlung ein. Wie Vorsitzende Ingrid Krimmelbein und ihre Stellvertreterin Annette Held in ihrer Einladung schreiben, findet die Sitzung ab 19 Uhr im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ statt.

Im Mittelpunkt der Tagesordnung stehen die Rechenschaftsberichte des geschäftsführenden Vorstands (Vorsitzende, Rechner) sowie der Arbeitskreise (Stadtführungen, Planwagen, Museum, Forschung und Publikation). Neuwahlen stehen – mit Ausnahme der Bestimmung neuer Kassenprüfer – nicht auf der Agenda. Anträge zur Tagesordnung können bis Freitag, 2. Oktober, schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.

Wer an der Hauptversammlung teilnehmen möchte, der muss sich zuvor per E-Mail (mail@geschichtsverein-zwingenberg.de) oder Telefon (06251/72451) anmelden. Im Diefenbachsaal gilt eine Maskenpflicht, der Mund-Nasen-Schutz kann jedoch am Platz sitzend abgenommen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.10.2020