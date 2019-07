Gespräche über Kaffee

Alsbach-Hähnlein.„Vom Baum in die Tasse – Was Sie schon immer über Kaffee wissen wollten“: Anlässlich der aktuellen Sonderausstellung über historische Kaffeemaschinen lädt das Museum Alsbach-Hähnlein zu seinen dritten Anstaltsgesprächen für Freitag (12.) um 19 Uhr in die Gernsheimer Straße 36 ein. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltungsreihe soll ausdrücklich zum Austausch zwischen Besuchern, Referenten und Museumsleuten anregen. Zu Gast ist der ausgebildete „Coffeeologist“ Marcus Jünger der Mikro-Spezialitätenkaffeerösterei „slowcoffeeroasters“ in Trebur-Geinsheim. Er referiert zum Thema „Vom Baum in die Tasse“ und wird praxisnah über nachhaltigen Anbau, direkten Handel, die Eigenschaften von Kaffee, Röstung und Wasserqualität sprechen – und klären, was es mit dem modernen Trend „Cold Brew“ auf sich hat.

Jünger gibt Tipps und bringt eine Überraschung mit. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Sonderausstellung bei einer Tasse frisch aufgebrühtem Espresso zu besuchen. red

