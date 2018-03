Anzeige

Zwingenberg/Hähnlein.Der Beginn der sogenannten „Ausführungsfrist“ für die Erdarbeiten im Vorfeld des Bauhof-Neubaus war – laut Ausschreibung – auf den 1. März terminiert, dann sollte der Startschuss erfolgen. Aber die Bauarbeiter mit ihren Baggern, Lastkraftwagen und Planierfahrzeugen rückten bereits Tage vorher an (wie berichtet). „Es läuft“, verkündete Zwingenbergs Bürgermeister Holger Habich in seiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender des Zweckverbands Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg angesichts des überpünktlichen Baubeginns Mitte Februar und des Baufortschritts erleichtert. Gestern erfolgte nun am späten Nachmittag auch der offizielle Erste Spatenstich auf der Baustelle an der Landesstraße 3112 zwischen Alsbach und Hähnlein, wo der ZKD in direkter Nachbarschaft zum Hähnleiner Feuerwehrgerätehaus den Bauhof als interkommunales Projekt errichtet.

Der Zweckverband wird in das politisch nicht unumstrittene Projekt am Ende über 3,5 Millionen Euro investiert haben, die jüngste – vor dem Baubeginn verlautbarte – Kostenprognose stammte aus dem November 2017 und belief sich auf 3,76 Millionen Euro. Gedeckelt ist das Budget von der Zweckverbandsversammlung auf 3,5 Millionen Euro, realisiert wird das Projekt in zwei Bauabschnitten: Bleibt am Ende der ersten – mit 2,2 Millionen Euro Kosten berechneten – Phase, in der der Bauhof betriebsfertig gemacht wird, noch Geld übrig, soll auch die zweite Phase beginnen.

Operativ läuft der Bauhofbetrieb seit dem 1. Januar 2017, seitdem rücken die Mitarbeiter der ehemaligen kommunalen Bauhöfe Zwingenberg und Alsbach-Hähnlein gemeinsam aus.