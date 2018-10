Gewerbeschau am Wochenende

Zwingenberg.Der Gewerbeverein Zwingenberg lädt im Zwei-Jahres-Rhythmus zu einer Gewerbeschau ein – in diesem Jahr ist es wieder so weit: Am Wochenende, 13. und 14. Oktober, findet in der Melibokushalle und auf dem Außengelände die 21. Leistungsschau statt.

Geöffnet hat die Gewerbeschau am Samstag (13.) im Zeitraum von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag (14.) von 10 bis 18 Uhr.

Organisiert und veranstaltet durch die Ehrenamtlichen des Gewerbevereins präsentieren sich mehr als 25 Unternehmen aus Zwingenberg und der Region einem interessierten Publikum.

Die Besucher können mit den ausstellenden Handwerkern, Dienstleistern und Einzelhändlern ins Gespräch kommen. An beiden Tagen wird in der Mehrzweckhalle ein buntes Kinderprogramm geboten, für eine Bewirtung mit Speisen und Getränken ist gesorgt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.10.2018