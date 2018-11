Gewerbeverein füllt Nikolaus-Stiefel

Zwingenberg.Der Gewerbeverein Zwingenberg veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seine Nikolausstiefel-Aktion. Die Einladung richtet sich an Kinder im Alter von drei bis elf Jahren aus Zwingenberg und Rodau.

Die Mädchen und Jungen können bei einem der unten aufgelisteten Mitgliedsunternehmen des Gewerbevereins zwischen Montag, 26. November, und Mittwoch, 28. November, in den Geschäften bis Ladenschluss jeweils einen Stiefel abgeben, der dann mit Leckereien und Spielzeug gefüllt wird – all das geschieht auf Kosten des Vereins, für die Teilnahme ist kein Beitrag zu entrichten.

Die Schuhe müssen mit Namen, Alter und Telefonnummer beschriftet sein. Am Samstag, 1. Dezember, stehen die gefüllten Stiefel dann bei den Geschäften zur Abholung bereit – der „Haken“ an der Sache: Der gesuchte Schuh muss nicht zwangsläufig dort stehen, wo er zuvor abgegeben wurde… Gesucht werden müssen die Stiefel am ersten Adventssamstag von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Die teilnehmenden Geschäfte im Überblick: Rad & Tat, Walter-Möller-Straße 1, Extrastunde Lernzentrum, Wiesenstraße 13, Blickpunkt Optik Diemer, Darmstädter Straße 13, Apotheke Herms, Bahnhofstraße 4, Stadtapotheke, Darmstädter Straße 32, Buchhandlung Lichtblick, Heidelberger Straße 36, Bettenstube Ritzert, Wiesenstraße 4, Bäckerei Germann, Darmstädter Straße 3, Cosmetic Luise B., Marktplatz 13. red

