Gewerbeverein in Worms

Zwingenberg.Die Lutherstadt Worms war Ziel eines Tagesausflugs, zu dem der Gewerbeverein Zwingenberg kürzlich seine Mitglieder und deren Partner eingeladen hatte.

Als Fortbewegungsmittel setzte Johannes Fischer, Vorsitzender des Vereins, nicht nur einen seiner Reisebusse, sondern auch die in Lampertheim stationierte Fähre „Frischling“ ein. Die Kapitäne Ursula und Werner Reuters schipperten die Geschäftsleute ab Worms ein Stück den Rhein entlang, um dann in einen der Altrheinarme und damit ins Naturschutzgebiet abzubiegen. Nach der Rückkehr nach Worms statteten die Zwingenberger dem Nibelungenmuseum eine kurze Stippvisite ab, bevor es nach dem Mittagessen in zwei geführten Gruppen auf Erkundungstour durch die Stadt ging.

Dabei besichtigte man den Wormser Dom und den jüdischen Friedhof „Heiliger Sand“. Zum geselligen Ausklang der Tour kehrten die Zwingenberger im „Bunten Löwen“ ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019