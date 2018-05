Gewerbeverein triumphiert zwei Mal

Anzeige

Eintracht am stärksten vertreten

Parallel zu der der Übergabe wurden den Anwesenden die Schussbilder bzw. Ergebnisse per Beamer präsentiert. Besonders erwähnt wurden auch die Vereine mit der höchsten Teilnehmerzahl. An der Spitze stand hier der SV Eintracht mit 28 Schützen gefolgt vom VfL Zwingenberg und dem Country & Western Club mit 20 Startern.

In der Einzelwertung wurden die ersten zehn Plätze mit einer Urkunde, die das Schussbild zeigte, ausgezeichnet. Für die ersten drei Plätze gab es zusätzlich Geldpreise, nämlich Säckchen mit der Zwingenberger Mark. Als Besonderheit konnten die drei Ersten der Jugendklasse aus dem Jahr 2017 ihre Plätze verteidigen. Janette Poth wurde erneut Dritte mit 88 Ringen und auf Platz zwei kam Francesca Tasca mit 91 Ringen. Auf Platz 1 konnte Lena Meyer den bestehenden Jugendrekord mit 96 von 100 möglichen Ringen einstellen.

In der Damenklasse wurde die ehemalige Siegerin der Jugendklasse Elina Kolibius mit 91 Ringen Dritte. Für die Vorjahressiegerin Jutta Stiefel bedeuteten die 93 Ringe in diesem Jahr den Platz zwei, während die Vorjahreszweite Bärbel Klamm mit 95 Ringen Siegerin bei den Damen wurde, womit sie auch den Damenrekord aus dem Jahre 2004 einstellte.

Bei den Herren schossen 15 Schützen 90 oder mehr Ringe. So ist es nicht verwunderlich, dass für Platz drei 94 Ringe, der von Bernhard Diemer eingenommen wurde, notwendig waren. Mit 95 Ringen, die seine mit Abstand persönliche Bestleistung bedeuten, kam Harald Germann auf Platz zwei. Das neue Rekordergebnis mit überragenden 98 Ringen bescherte Georg Poth den Platz eins in der Herrenklasse.

Die dritte Mannschaft der Jugendfeuerwehr Rodau belegte in der Mannschafswertung der Jugend den dritten Platz mit 311 Ringen. Mit 323 Ringen wurde die Jugend des MSC Zweiter. Um etwa 40 Ringe im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 27 Ringe steigerte sich das Jugendteam des VFL und erhielt somit den Wanderpokal.

Platz drei in der Damenwertung ging mit 336 Ringen an die Golden Girls. Die Damen des Country- und Western- Clubs schossen in Summe 341 Ringe und wurden damit Zweite. Mit einem sehr guten Ergebnis von 354 Ringen und damit nur ein Ring weniger als der bestehende Teamrekord konnten die Damen des Gewerbevereins den Wanderpokal entgegennehmen.

Bei den Herren- bzw. Mix-Mannschaften kam der Vorjahressieger TuS Zwingenberg mit 352 Ringen auf Platz drei, während Rang zwei mit zwei Ringen mehr an die gemischte Mannschaft der Alten Herren der SV Eintracht ging. Das diesjährige Spitzenergebnis von 360 Ringen, das wie bei den Damen nur einen Ring unter dem bisherigen Topresultat liegt, bescherte dem Gewerbeverein den zweiten Teamerfolg. Am Ende erhielt jeder Verein für alle seine Schützen die individuellen Schussbilder und die Ergebnislisten der verschiedenen Wettbewerbe. red

