GGEW AG nimmt die Wasserleitungen unter die Lupe

Zwingenberg.Die GGEW AG lässt derzeit Rohrnetzüberprüfungen in ihrem Wassernetz durchführen. Hierbei werden turnusmäßig alle Hydranten und Streckenschieber in dem jeweiligen Versorgungsgebiet überprüft. Davon ist auch Zwingenberg betroffen.

Die triwanet GmbH hat mit dieser Maßnahme im Auftrag der GGEW AG in Bensheim-Hochstädten begonnen, in der vergangenen Woche sollten die Arbeiten dort abgeschlossen werden. Bis in der laufenden Kalenderwoche 24 (8. bis 14. Juni) wird dann das Netz in den Bensheimer Ortsteilen Schönberg und Wilmshausen überprüft. Bis voraussichtlich Ende Juli sind dann noch die folgenden Gebiete an der Reihe: Bensheim-Ost, Zell, Gronau, Zwingenberg-Nord und Alsbach.

Wie laufen die Rohrnetzüberprüfungen konkret ab? Bei den Hydranten wird unter anderem der maximale Durchfluss überprüft, sodass es im Versorgungsnetz zu Druckschwankungen und Trübungen des Trinkwassers durch Aktivierung von Ablagerungen kommen kann. Hierbei handelt es sich um die im Wasser natürlich enthaltenen Eisen- und Manganpartikel. Gesundheitlich sind diese Trübungen nicht bedenklich. „Treten solche Trübungserscheinungen auf, sollten Sie das Wasser solange laufen lassen, bis dieses wieder klar austritt“, erläutert Pierre-André Reising, Meister in der Abteilung Gas/Wasser GGEW AG. Auch sollten bei Trübungen keine Wasch- und Spülmaschinen angeschaltet werden.

Die Schieber werden unter anderem auf die Gangbarkeit und die Dichtigkeit überprüft. Hierbei kann es zu kurzen Unterbrechungen bei der Wasserversorgung kommen, da überprüft werden muss ob der Schieber richtig schließt.

Für die möglichen temporären Beeinträchtigungen bei der Wasserversorgung bittet die GGEW AG um Verständnis. „Regelmäßige Wartungs- und Erneuerungsarbeiten in unseren Netzen sind notwendig, um eine sichere und zuverlässige Versorgung mit Energie und Trinkwasser zu gewährleisten“, erklärt Uwe Sänger, Technischer Bereichsleiter GGEW AG. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.06.2020