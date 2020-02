GGEW baut Glasfasernetz in Bickenbach

Bickenbach.Vertreter der Gemeinde Bickenbach und der GGEW AG haben einen Vertrag für den Glasfaserausbau in der Kommune unterzeichnet. Damit wird der Weg für schnelles Internet geebnet.

„Als regionaler Versorgungsdienstleister hat der Ausbau von schnellem Internet hohe Priorität für uns und unterstreicht den Wandel der GGEW AG von einem reinen Energieversorger zu einem Energiedienstleister und Telekommunikationsanbieter. Die strategische Positionierung als führender Infrastrukturdienstleister der Region wollen wir dabei konsequent vorantreiben,“ erläuterte Carsten Hoffmann (Vorstand der GGEW AG) anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Markus Hennemann, Bürgermeister von Bickenbach, stellte fest: „Wir sind froh, dass ein starker Partner den Glasfaserausbau stemmt. Durch die regionale Präsenz wird die Kommunikation während der Bauphase zwischen der Bürgerschaft, der Verwaltung und dem Unternehmen wesentlich einfacher. Bickenbach bekommt damit eines der modernsten Kommunikationsnetze an der Bergstraße.“ Die Verlegung der Trassen erfolgt sowohl über die klassische Bauweise, als auch über das sogenannte Vibrationseinzugsverfahren. Diese Verlegemethode beansprucht nur wenig Platz und ermöglicht eine schnelle Fertigstellung von Leerrohr- und Glasfasertrassen. Die GGEW AG verlegt Glasfaser bis in die Gebäude hinein, sofern die Bürger dem Anschluss zustimmen und es technisch und wirtschaftlich machbar ist. Dies ist die Basis für ultraschnelle Internetverbindungen von bis zu 1 Gigabit/s. Für die Gemeinde Bickenbach entstehen keine Kosten, die GGEW AG zahlt den Ausbau. Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb & Services GGEW AG, erklärt: „Für alle Kunden, die fristgerecht den Hausanschluss zusammen mit einem Internetvertrag der GGEW net bestellt haben, ist der Anschluss kostenlos.“ In allen anderen Fällen werde der bis zu 1500 Euro teure Hausanschluss dem Nutzer in Rechnung gestellt. red

