Glauben, Wissen, Wahrheit

„Glauben heißt, nicht wissen“, so heißt es landläufig immer wieder. Das bestehende Wissen wird hochgehalten, der Glaube damit abfällig bewertet. Was aber Wissen genau ist, ob es hier und dort nicht doch angezweifelt werden kann und wie es richtig eingesetzt wird, darauf gibt es – auch wenn schon die Philosophen der Antike darüber diskutierten – bis heute keine verbindlichen Antworten.

Alle gesammelten Daten und Informationen tragen zu unserem Wissenshorizont bei: Fakten, Theorien und Regeln, die der Mensch meist von anderen übernimmt und selten selbst entwickelt. Sie bieten einen höchstmöglichen Grad an Gewissheit, aber eigentlich nie eine hundertprozentige Sicherheit. Ist diese gegeben, sprechen wir von Wahrheit. Das Erkannte ist dann absolut gültig. Wissen ist immer an eine Person gebunden. Allein auf Daten und Informationen zugreifen zu können, reicht nicht aus, um es als Wissen definieren zu können. Betrachtet man all diese Faktoren, so unterscheiden sich Glauben und Wissen eigentlich nicht wesentlich.

Das Wort Wissen hat den selben Wortstamm wie die Farbe „Weiß“. Im Althochdeutschen bezeichnete „wiz“ das Leuchtende und Helle. So wurde zugleich auch das Licht des anbrechenden Tages genannt. Das sich aus diesem Wortstamm gebildete „wizzan“ stand für das, was wie das Licht erkannt, erfahren und im Gedächtnis behalten wurde.

Auch gilt Weiß selbst nicht als Farbe, es entsteht vielmehr durch ein Gemisch aus Einzelfarben, das den gleichen Farbeindruck hervorruft, wie es das Sonnenlicht tut. Desto mehr Farben zusammenkommen, desto weißer ist das Licht.

Das gilt auch im Persönlichen: Wo möglichst viel gesehen und erkannt wird, da wird der „Geist erhellt“ und der Mensch rückt der Wahrheit näher. Die Farbe Weiß steht daher grundsätzlich auch für das Neue, das Reine und Vollendete.

Die Kirche hat der Farbkombination Weiß von Anfang an eine besondere Bedeutung gegeben. In der Liturgie steht sie für die Teilnahme am Göttlichen. Schon in der frühen Christenheit wurden von den Taufbewerbern weiße Gewänder getragen. Sie legten diese am letzten Tag der Osterwoche ab. Der Termin wurde zum „Sonntag nach den weißen Gewändern“. Heute wird er als Weißer Sonntag bezeichnet, an der innerhalb der katholischen Kirche Kinder in vielen Gemeinden zur Erstkommunion gehen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.04.2020