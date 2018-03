Gleichstellung: Der Kampf geht weiter

Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht (l.) und Landtagsabgeordnete Karin Hartmann (r.) waren Referentinnen der Weltfrauentags-Veranstaltung, die die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) Bergstraße unter Leitung von Dr. Regina Nethe-Jaenchen (M.) am Donnerstagabend im Gewölbekeller des „Bunten Löwen“ organisiert hatte. © Funck

Zwingenberg.Bis 1958 war es noch möglich, dass ein Ehemann das Dienstverhältnis seiner Frau kündigen konnte. Auch daran wurde am Donnerstag anlässlich des Weltfrauentages in Zwingenberg erinnert. Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen im Kreis Bergstraße mit ihrer Vorsitzenden Dr. Regina Nethe-Jaenchen (auch SPD-Frakionsvorsitzende in Zwingenberg) hatte in den Gewölbekeller des „Bunten Löwen“

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4437 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.03.2018