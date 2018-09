Glockengeläut für den Weltfrieden

Zwingenberg.Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg und die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg beteiligen sich am europaweiten Glockenläuten, das zum Internationalen Friedenstag an diesem Freitag, 21. September, stattfindet.

Wie der evangelische Pfarrer Christian Hilsberg für die ökumenische Initiative vor Ort mitteilt, „werden an diesem Tag von 18 Uhr bis 18.15 Uhr unsere Kirchenglocken erklingen, wie das an vielen anderen Orten in Europa ebenfalls geschieht. Danach laden wir zu einem Friedensgebet in die Bergkirche ein“.

Gute Gründe

Abschließend heißt es: „Angesichts von Krieg und Gewalt in vielen Teilen der Welt gibt es gute Gründe, um ein hörbares Zeichen für den Frieden zu setzen. Mit dem Glockengeläut erinnern wir auch an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren sowie an den Beginn des 30-jährigen Krieges vor 400 Jahren.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018