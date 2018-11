Glühwein – und als Grundlage Pizza

Rodau.Der Sportclub Rodau (SCR) weist auf die Premiere seines Glühweinfestes hin, das am Freitag, 30. November, ab 18 Uhr am und im Vereinsheim auf dem Sportgelände stattfindet. Mit Blick auf den bevorstehenden Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende in Zwingenberg dient die Party auch als Generalprobe für die neue Teigausrollmaschine. Aus diesem Grund wird Pizza gebacken – die „Teigausroller“ werden von den Organisatoren darum gebeten, sich um 19 Uhr zum Dienst in der Küche des Vereinsheims einzufinden.

Pizza, Glühwein auch „andere gängige Getränke“ werden zu moderaten Preisen verkauft, kündigen „Abbe“ und „Jacky“ vom „Hüttchen“-Team des SCR an. Eingeladen sind nicht nur Mitglieder, sondern auch weitere Interessierte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.11.2018