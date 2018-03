Anzeige

Zwingenberg.Der Omnibusbetrieb „Der Zwingenberger“ von Doreen und Johannes Fischer ist vom Zentrum selbstbestimmt Leben (ZsL) Stuttgart e.V. mit dem Goldenen Rollstuhl ausgezeichnet worden. Mit ihm zeichnet das ZsL Anbieter aus, die das Reisen für Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen besonders barrierefrei ermöglichen.

Das ZsL wiederum ist eine Beratungsstelle, in der Menschen mit Handicap arbeiten. Sie beraten Menschen mit Behinderung zu vielen verschiedenen Themen, barrierefreies Reisen gehört dazu. Deshalb ist das Zentrum selbstbestimmt Leben bereits seit 20 Jahren regelmäßig mit einem Stand auf der Stuttgarter Urlaubsmesse CMT vertreten, wo jetzt erneut die Auszeichnung Goldener Rollstuhl verliehen wurde.

Auf der Showbühne des Südwestrundfunks erfolgte die Auszeichnung in vier Kategorien. ZsL-Sprecher Peter Epp: „Es ist uns ein Bedürfnis, einmal im Jahr denen Danke zu sagen, die sich darum bemühen, dass Menschen mit Behinderung bequem und ohne Sorgen reisen können.“ Friedrich Müller, Vorsitzende des ZsL: „Es ist auch heute noch etwas Besonderes, zum Beispiel ein barrierefreies Hotel zu finden.“ Der Goldene Rollstuhl in der Kategorie „Reiseveranstalter und Reisebüros“ ging an den Zwingenberger Omnibusbetrieb der Familie Fischer. Mit seinen für den Transport von behinderten und mobilitätseingeschränkten Menschen ausgestatteten Bussen biete das Unternehmen insbesondere Gehbehinderten und Rollstuhlfahrern herausragenden Reisekomfort, heißt es in der Begründung. Über einen Hublift können die Fahrgäste problemlos in die Busse gelangen. Ein mobiler Deckenlift im Innenraum bringt sie bei Bedarf zu ihren Sitzen. Darüber hinaus sind Gurtsysteme zur variablen Befestigung der Rollstühle verfügbar. Über den Deckenlift ist auch eine geräumige Behindertentoilette erreichbar und somit für die mobilitätseingeschränkten Menschen problemlos nutzbar.