Anzeige

Im vergangenen Jahr hatten sich acht evangelische Gemeinden das Thema „Frühlingserwachen“ auf die Fahne geschrieben und sich auf das Abenteuer eingelassen, einladende Gemeinde zu werden. In diesem Jahr sind es bereits 21 Kirchengemeinden, die das Thema des Reformationsjubiläums aufgreifen und mit Menschen, die sonst nicht in die Kirche gehen, „Gott neu entdecken“ wollen.

Idee aus England

Das Evangelische Dekanat Bergstraße hatte dafür die Initiative ergriffen und sich eine Idee der anglikanischen Kirche Englands zu Eigen gemacht. Dort gibt es jedes Jahr den „back-to-church-Sunday“. Der Leitsatz lautet: „inviting someone you know to something you love“ (lade jemanden, den du kennt, zu etwas ein, das du liebst). Das bedeutet: Engagierte Gemeindeglieder laden ihnen bekannte Menschen persönlich zum Gottesdienst ein, die bislang nicht oder nur selten in die Kirche kommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.03.2018